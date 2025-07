Stadio Zaccheria | pubblicato il bando per la concessione biennale dell' impianto comunale

Il Comune di Foggia rende noto che è stato pubblicato nella giornata di ieri il bando pubblico con procedura aperta, per l’affidamento in concessione biennale del servizio di gestione dello stadio comunale ‘Pino Zaccheria’, sito in Viale Ofanto, per lo svolgimento di attività sportive e grandi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

