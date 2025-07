Stabilimento balneare non in regola a Licata | 12 mila euro di sanzioni 50 chili di alimenti sequestrati e titolare denunciata

Diverse violazioni in materia di sicurezza, lavoratori irregolari, alimenti privi di tracciabilitĂ ed una variazione non autorizzata della destinazione d’uso di un locale adibito a deposito alimenti. Una vera e propria stangata per uno stabilimento balneare di Licata che è stato sottoposto a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: alimenti - stabilimento - balneare - licata

Controlli in uno stabilimento balneare a Pellaro, sequestrati 50 chili di alimenti non tracciati - Nei giorni scorsi, i militari della stazione di Pellaro, con il supporto del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) e del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Reggio Calabria, hanno passato al setaccio un noto stabilimento balneare della zona, (del quale non è stato fornito il nome ndr).

Stabilimento balneare non in regola: 12 mila euro di sanzioni, 50 chili di alimenti sequestrati e titolare denunciata - Diverse violazioni in materia di sicurezza, lavoratori irregolari, alimenti privi di tracciabilità ed una variazione non autorizzata della destinazione d’uso di un locale adibito a deposito alimenti.

Stabilimento balneare Bellavista Vai su Facebook

Stabilimento balneare non in regola: 12 mila euro di sanzioni, 50 chili di alimenti sequestrati e titolare denunciata; In Sicilia rivive il mito del forno di paese popolare, autogestito e di tutta la comunitĂ ; Tre lavoratori irregolari e alimenti non tracciati in un chiosco a Licata, maxi sanzione.

Cibo vietato negli stabilimenti balneari? La legge dice il contrario (e tu puoi farla rispettare) - Portare cibo da casa in spiaggia è legale anche negli stabilimenti balneari. Da greenme.it

Stabilimenti balneari, vietare di portare cibo da casa è illegale - Con l’arrivo dell’estate, gli stabilimenti balneari tornano puntuali a esporre cartelli che vietano l’introduzione di cibo dall’esterno e a controllare che i bagnanti non osino portare una borsa frigo ... Scrive ilfattoalimentare.it