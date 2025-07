Stabilimento balneare non in regola | 12 mila euro di sanzioni 50 chili di alimenti sequestrati e titolare denunciata

Diverse violazioni in materia di sicurezza, lavoratori irregolari, alimenti privi di tracciabilità ed una variazione non autorizzata della destinazione d’uso di un locale adibito a deposito alimenti. Una vera e propria stangata per uno stabilimento balneare di Licata che è stato sottoposto a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Controlli in uno stabilimento balneare a Pellaro, sequestrati 50 chili di alimenti non tracciati - Nei giorni scorsi, i militari della stazione di Pellaro, con il supporto del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) e del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Reggio Calabria, hanno passato al setaccio un noto stabilimento balneare della zona, (del quale non è stato fornito il nome ndr).

Carne avariata in frigo: multa di 20mila euro a un noto lido di Massa Lubrense - Lo stesso stabilimento balneare custodiva il ghiaccio per cocktail nelle buste dell'immondizia ... Scrive rainews.it

Carenze igieniche in noto lido di Massa Lubrense, una denuncia - Gravi carenze igieniche e sanitarie nei locali e nella conservazione degli alimenti destinati ai clienti sono stati riscontrati dai carabinieri in un noto stabilimento balneare di Massa Lubrense, sull ... Come scrive ansa.it