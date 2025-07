Sputa e minaccia ragazzi poi aggredisce carabinieri In manette un 34enne

Pontedera, 31 luglio 2025 – Un uomo nigeriano di 34 anni, nel centro del centro di Pontedera, sul Piazzone, e in pieno giorno, ha minacciato e sputato contro quattro quindicenni (due ragazzi e due ragazze) e poi ha aggredito i carabinieri. E’ successo sabato scorso intorno alle 17,30, ma siamo venuti a conoscenza solo ieri dopo l’udienza per direttissima che ha avuto luogo in tribunale a Pisa, al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto del nigeriano 34enne, ma ne ha disposto l’immediata scarcerazione con il divieto di dimora nella provincia di Pisa. Come detto il grave episodio è successo in piazza Martiri della Libertà , alla fermata dei pullman. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sputa e minaccia ragazzi, poi aggredisce carabinieri. In manette un 34enne

In questa notizia si parla di: ragazzi - carabinieri - 34enne - sputa

Lite tra camionista e ragazzi dopo incidente sul viale Boccetta, vigili urbani e carabinieri sedano gli animi - Un tir tampona una "macchinetta" sul viale Boccetta ed è lite tra un camionista e i ragazzi a bordo. La piccola auto prima del tamponamento avrebbe urtato con un altro mezzo.

Lite tra camionista e ragazzi dopo incidente sul viale Boccetta, vigili urbani e carabinieri sedano gli animi - Un tir tampona una "macchinetta" sul viale Boccetta ed è lite tra un camionista e i ragazzi a bordo. La piccola auto prima del tamponamento avrebbe urtato con un altro mezzo.

Genova, dopo la rissa sei ragazzi dovranno risarcire i poliziotti e i carabinieri che hanno picchiato - Sette militari e due agenti sono rimasti feriti in modo lieve nel parapiglia. Si tratta di un passaggio indispensabile per ottenere il patteggiamento Dovranno risarcire 7 carabinieri e 2 poliziotti i sei giovani arrestati all’alba del 2 giugno per la maxi rissa in corso Italia, il lungomare d

Sputa e minaccia ragazzi, poi aggredisce carabinieri. In manette un 34enne.

Sputa e minaccia ragazzi, poi aggredisce carabinieri. In manette un 34enne - Sono state due quindicenni a fare cenno ai militari di fermarsi e intervenire. Secondo lanazione.it

Attentati incendiari contro polizia e carabinieri: arrestato 34enne - I fatti risalgono al 9 e 24 febbraio scorsi, nel mirino la caserma dei Carabinieri a Castel Gandolfo e il commissariato di Polizia ad Albano Laziale. Scrive rainews.it