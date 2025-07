Spritz Day il 1 agosto | l' aperitivo più amato dai Trevigiani ecco come lo fanno nelle altre città

Lo spritz è un appuntamento immancabile a fine giornata, ma anche a metà in Veneto. Apprezzato dai giovani, ma anche dagli avventori delle osterie che giocano a carte e dalle donne perchè poco alcolico. È il re incontrastato delle serate estive, ma anche di tutte le altre stagioni. E' lo spritz. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: spritz - agosto - aperitivo - amato

Sabato 2 Agosto torna all'Agripaestum il trio tutto al femminile "Love is Back" per una live travolgente tra voci, ritmo e pura energia! Dopo la live, si accendono le vibrazioni con il dj set di Sergio Sica per un Saturdaynight che promette solo una cosa: div Vai su Facebook

Spritz: l'aperitivo più amato dai Trevigiani, ecco come lo fanno nelle altre città; Giovedì 31 luglio: Oroscopo Paolo Fox segno per segno; Eventi, festival e premi esclusivi: ecco l'aperitivo più iconico dell'estate.

Spritz Day il 1 agosto: storia e ricette dell'aperitivo più amato dai Vicentini - Negli anni ’70, Aperol fece dello spritz il suo cavallo di battaglia, contribuendo alla sua esplosione popolare. Si legge su vicenzatoday.it

Due interpretazioni d'autore per lo Spritz Day con ITALICUS - ITALICUS presenta due versioni dello Spritz per il 1° agosto: House of ITALICUS di Valerio Izzo e Primavera Spritz di Vincenzo Amorese ... horecanews.it scrive