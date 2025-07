Sport in tv oggi giovedì 31 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 31 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Toronto e WTA 1000 di Montreal, il ciclismo femminile con il Tour de France, il nuoto ed i tuffi con i Mondiali, e tanto altro ancora. A Singapore, per i Mondiali 2025 degli sport acquatici, il programma prevede semifinali e finali della piattaforma da 10 metri femminile e preliminari del trampolino da 3 metri maschile dei tuffi, e batterie, semifinali e finali del nuoto. Nei tuffi saranno in gara nel trampolino da 3 metri maschile Giovanni Tocci e Matteo Santoro e nella piattaforma da 10 metri femminile Sarah Jodoin Di Maria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 31 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

