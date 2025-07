Spionaggio e suspense | il thriller televisivo superato da una nuova sfida dopo il rinnovo record

La serie televisiva di spionaggio prodotta da Apple TV+ Slow Horses si distingue come uno dei show più apprezzati attualmente in streaming. La produzione, acclamata dalla critica e dal pubblico, sta per affrontare un cambiamento significativo con l’uscita del suo creatore dopo la quinta stagione. Mentre l’attesa per la prossima stagione si fa sempre più intensa, emergono dettagli importanti riguardo al futuro della serie e ai cambiamenti dietro le quinte. slow horses 5ª stagione: confermata la data di uscita e le novità principali. quando arriverà la quinta stagione. La quinta stagione di Slow Horses è prevista per il 24 settembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

