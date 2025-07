Spider-Man | brand new day foto dal set rivelano due villain sorprendenti

Il mondo del cinema Marvel si prepara ad accogliere un nuovo capitolo dedicato all鈥橴omo Ragno, con dettagli sempre pi霉 chiari sulla trama e sui personaggi coinvolti. Le anticipazioni riguardano in particolare il film Spider-Man: Brand New Day, previsto per la release del 31 luglio 2026, che promette di portare sul grande schermo una serie di novit脿 e ritorni attesi dai fan. In questo articolo vengono analizzate le ultime indiscrezioni, i personaggi confermati e le possibili connessioni con gli eventi narrativi precedenti. le anticipazioni sul film Spider-Man: Brand New Day. collocazione temporale e ambientazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it 漏 Jumptheshark.it - Spider-Man: brand new day, foto dal set rivelano due villain sorprendenti

In questa notizia si parla di: spider - brand - rivelano - villain

Liza Col贸n-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day - Liza Col贸n-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day Liza Col贸n-Zayas, interprete di uno dei personaggi preferiti dai fan nella serie The Bear su Disney+, ha concluso un accordo per unirsi a Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della saga di Spider-Man di Sony Pictures e Marvel Studios.

Mister Movie | Spider-Man: Brand New Day: Liza Col贸n-Zayas (The Bear) Entra nel Cast del Film MCU! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Spider-Man: Brand New Day, i tre villain del film svelati a un evento Disney? Rivelazioni a sorpresa - Nuove anticipazioni sulla nuova avventura standalone di Spider-Man sarebbero state rivelate poche ore fa nel corso della Disney Blockbuster Consumer Products, che ha avuto luogo ieri sera a Las Vegas.

Spider-Man: Brand New Day - Sono trapelati alcuni concept art del possibile villain del film! (2025); MCU - I Fantastici Quattro perderanno lo stile retro-futuristico e Hulk sar脿 legato a Spider-Man secondo i nuovi rumor! (2025); MCU - Il film sul Battleworld, i villain degli X-Men, il ritorno degli Eterni e molte altre informazioni trapelate! (2025).

Spider-Man: Brand New Day, una foto del set suggerisce la collocazione temporale del film - Man: Brand New Day a Glasgow, in Scozia, sono state pubblicate online e sembrano rivelano quando il film si colloca nella timeline del Marvel Cinematic Universe. Scrive informazione.it

'Spider-Man: Brand New Day' sarà "come un episodio della serie animata anni '90" e avrà tre villain, secondo un insider [RUMOR] - Man: Brand New Day鈥 con protagonista Tom Holland, potrebbe mettere il protagonista contro vari villain! Lo riporta informazione.it