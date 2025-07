‘Spider-Man 4’ | Glasgow si trasforma in New York per il film

Glasgow, 31 luglio 2025 – Glasgow si colora a stelle e strisce per accogliere le riprese di ‘Spider-Man: Brand New Day’, il quarto capitolo della saga con protagonista Tom Holland. Fino al 15 agosto prossimo, il cuore della città scozzese sarà il palcoscenico di una New York reinventata, tra taxi gialli, veicoli della NYPD e insegne di assicurazioni in perfetto stile americano. Così la Scozia diventa a stelle e strisce per Tom Holland. Come riportano ‘Stv News’ e ‘Glasgow Times’ il set, già allestito in alcune aree centrali, ha attirato l’attenzione di residenti e curiosi: edifici decorati con bandiere statunitensi, cantieri fittizi e autobus turistici con l’inconfondibile livrea newyorkese hanno dato il via all’inconfondibile magia Marvel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Spider-Man 4’: Glasgow si trasforma in New York per il film

