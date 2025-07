Spid a pagamento sempre più operatori potrebbero introdurlo | l’allarme di Assoutenti

Assoutenti lancia l’ allarme sul costo dello Spid, il servizio italiano di identità digitale. In una nota, l’associazione dei consumatori fa sapere che già in due operatori ( Infocert e Aruba ) hanno deciso di non offrire più lo Spid gratuitamente ma di introdurre un abbonamento annuale per i clienti, e che altri operatori potrebbero seguire. “Lo Spid diventa a pagamento. Dopo Aruba, infatti, anche Infocert ha introdotto un abbonamento a carico dei propri clienti per la gestione dell’identità digitale”, afferma Assoutenti. “ I clienti Infocert saranno tenuti a pagare 4,90 euro all’anno per la gestione dello Spid a partire dal secondo anno di abbonamento, cui va aggiunta l’Iva portando così il costo totale a 5,98 euro a utente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spid a pagamento, sempre più operatori potrebbero introdurlo: l’allarme di Assoutenti

