Spazio esperimenti innovativi in orbita | Bruxelles chiama a raccolta le Pmi

L’ Unione Europea  ha lanciato due manifestazioni d’interesse per partecipare al servizio di dimostrazione e convalida in orbita (IODIOV) rivolte all’industria spaziale europea. L’obiettivo è garantire la non dipendenza e la competitivitĂ dell’UE nelle tecnologie spaziali, promuovendo e facendo crescere l’industria spaziale in Europa. Il programma IODIOV della Commissione europea offre un’opportunitĂ a tutte le aziende che cercano un’esperienza di volo spaziale  in condizioni e ambienti reali, al fine di ridurre il rischio di innovazioni come nuove tecnologie, prodotti, concetti e architetture. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

