Spariti gli aiuti alle imprese e Giorgetti minimizza i dazi

Temporeggia, minimizza e intanto non offre nessuna soluzione per le imprese. Di fronte ai dazi al 15% il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, è costretto a replicare, durante il question time alla Camera. Lo fa, però, fornendo ben poche informazioni utili. E continuando a dire che l'accordo è meglio di una guerra commerciale. Va bene così, quindi. Anche se lui stesso ammette che l'impatto dei dazi al 15% sul Pil italiano sarà di 0,5 punti percentuali nel 2026. Che, andando a guardare gli ultimi dati sulla crescita, vuol dire azzerarla. Questo, per Giorgetti, è il "calo massimo cumulato", a cui farà seguito un "graduale recupero".

In questa notizia si parla di: dazi - imprese - giorgetti - minimizza

