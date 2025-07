Spari nel cortile a Bruzzano. Indagini sul detenuto Poerio.

Sei colpi in aria nel cortile di un palazzo di Bruzzano e per fortuna nessun ferito. L’allarme tra i residenti. E una pista che porta a un detenuto semilibero, regolarmente tornato nel penitenziario di Bollate: Giuseppe Poerio, 31 anni, un curriculum che conta rapine in banca e un coinvolgimento diretto nella faida tra pusher che il 24 aprile 2018 culminò con la gambizzazione di Michelangelo "Miki" Lo Bue. Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia, un uomo è piombato attorno alle 20 di martedì nel condominio di via del Danubio 6 e ha iniziato a sparare, senza mirare a un bersaglio definito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

