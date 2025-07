Spari al Fiesta a Roma il VIDEO dell' agguato al buttafuori | cliente respinto torna armato di pistola e apre il fuoco contro gli addetti che fumano

I buttafuori stavano fumando una sigaretta fuori dalla discoteca quando un cliente con maglietta bianca si è avvicinato e ha sparato colpendo uno di loro alla spalla, era stato allontanato poco prima Le telecamere di videosorveglianza della discoteca Fiesta all'Eur, Roma, hanno registrato il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spari al Fiesta a Roma, il VIDEO dell'agguato al buttafuori: cliente respinto torna armato di pistola e apre il fuoco contro gli addetti che fumano

