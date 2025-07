Spagna | via libera alla donazione di organi tra pazienti con HIV

. Nel 1987, quando l’HIV era ancora una diagnosi considerata senza scampo e l’AIDS una malattia circondata da paura e pregiudizi, la Spagna introdusse un divieto assoluto: alle persone sieropositive era vietato donare organi. Si trattava di una misura pensata per proteggere riceventi e operatori sanitari in un contesto in cui mancavano conoscenze certe sui meccanismi di trasmissione e, soprattutto, non esistevano terapie in grado di contenere la progressione della malattia. In quegli anni, le immagini di reparti sovraffollati e pazienti isolati, uniti alla scarsità di risposte scientifiche, portarono a politiche drastiche che, pur comprensibili in quel momento storico, col tempo si sono trasformate in barriere anacronistiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

