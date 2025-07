Spaccio nei boschi Giovane in carcere

Nei giorni scorsi personale della Squadra Mobile del commissario capo Francesco Castaldo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sondrio su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un ventitreenne che spacciava cocaina, eroina e hashish, nelle zone boschive di Talamona. Questi era giĂ stato arrestato dai poliziotti della Questura di Sondrio lo scorso giugno, con un chilo di hashish suddivisi in 27 panetti. La dettagliata attivitĂ investigativa svolta ha permesso di raccogliere elementi che confermano l’attivitĂ di spaccio portata avanti da parte dell’arrestato nella zona boschiva nei pressi della via Don Cusini, in favore di circa 50 diversi clienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccio nei boschi. Giovane in carcere

In questa notizia si parla di: carcere - spaccio - boschi - giovane

Blitz della polizia nei boschi dello spaccio del Comasco: la sentinella, il pusher e il custode della droga in carcere - Cadorago (Como), 10 maggio 2025 – La Polizia nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 maggio, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti, tre soggetti marocchini di 25, 27 e 36 anni, tutti irregolari sul territorio, senza fissa dimora e con precedenti specifici.

"Ho perso il lavoro, per vivere spaccio droga". Ma l’ammissione non gli evita il carcere - Pavia, 13 maggio 2025 – “Sono rimasto senza lavoro, spaccio pesando la droga con il bilancino di precisione”.

Spaccio e maltrattamenti in famiglia, deve scontare oltre 3 anni di carcere: arrestato - I Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 51enne in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Forlì.

Spari nei boschi a Sesto Calende domenica sera: a terra due giovani di 21 e 23 anni portati in ospedale e raggiunti da fuoco sparato da armi da caccia Vai su Facebook

Spaccio nei boschi. Giovane in carcere; Lotta allo spaccio: in carcere uno dei pusher dei boschi di Talamona; Spaccio nei boschi di Nibionno: ancora ricercati due giovani.

Spaccio nei boschi. Giovane in carcere - Nei giorni scorsi personale della Squadra Mobile del commissario capo Francesco Castaldo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia ... Scrive ilgiorno.it

Droga nei boschi di Talamona: arrestato il "fantasma" dello spaccio - Nei giorni scorsi personale della Squadra Mobile di Sondrio ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sondrio ... Secondo primalavaltellina.it