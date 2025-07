Spaccio e lite violenta | chiuso per 5 giorni un bar a Massa Lombarda

Massa Lombarda (Ravenna), 31 luglio 2025 -¬†Da mesi era sottoposto al controllo da parte del personale della Polizia di Stato del Commissariato di Lugo, risultando frequente ritrovo di persone gravate da precedenti penali e di polizia nonch√©, negli ultimi tempi, teatro di due episodi delittuosi che avevano visto l‚Äôintervento delle forze dell‚Äôordine. Stiamo parlando del bar, situato a Massa Lombarda, di cui il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza, con la conseguente chiusura temporanea. Tornando ai due suddetti episodi, nel primo caso si era trattato di un arresto in flagranza per ‚Äėcessione di sostanza stupefacente‚Äô, mentre nella seconda circostanza l'intervento delle forze dell'ordine si era reso necessario a causa di una violenta lite scoppiata tra gli avventori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - ‚ÄúSpaccio e lite violenta‚ÄĚ: chiuso per 5 giorni un bar a Massa Lombarda

In questa notizia si parla di: lombarda - massa - spaccio - lite

