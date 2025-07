South park stagione 27 | il debutto satirico su trump raggiunge il massimo di ascolti da un secolo

La première della stagione 27 di South Park ha suscitato un ampio dibattito pubblico, attirando sia consensi che critiche. Questo episodio, intitolato “Sermon on the ‘Mount”, si distingue per il suo contenuto provocatorio e per aver registrato risultati record in termini di ascolti, confermando la continua popolarità della serie animata. In questo approfondimento verranno analizzate le reazioni generate, i dati di audience e le prospettive future dello show. risultati d’ascolto e impatto dell’episodio “Sermon on the ‘Mount”. dati di ascolto e successo streaming. Il primo episodio della stagione 27 di South Park ha raggiunto un dato impressionante: oltre 5,9 milioni di visualizzazioni su Paramount+ a livello globale nei primi tre giorni dalla messa in onda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

