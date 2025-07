Il pubblico sembra entusiasta di tornare a South Park. Mercoledì, la Paramount ha annunciato che la premiere della stagione 27 di South Park ha attirato uno dei più grandi audience della serie. Secondo la Paramount, il primo episodio ha registrato un aumento degli ascolti, con una quota su Comedy Central dal 1999 in crescita del 68% rispetto alla premiere della scorsa stagione e quasi sei milioni di spettatori su più piattaforme tra Paramount+ e Comedy Central. Come se ciò non bastasse, l’episodio di apertura della stagione, intitolato “Sermon on the ‘Mount”, è diventato anche il debutto stagionale più virale della serie, guadagnandosi il titolo di “episodio più social di sempre”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - South Park: La premiere della nuova stagione batte un record vecchio di 25 anni