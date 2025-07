Sotto il vestito niente torna al cinema per il 40° anniversario | il cult thriller di Carlo Vanzina nelle sale dal 4 agosto 2025

Il thriller cult ambientato nella Milano da bere degli anni ’80 torna sul grande schermo. A partire dal 4 agosto 2025, Sotto il vestito niente di Carlo Vanzina torna nei cinema italiani in una speciale riedizione per il 40° anniversario, distribuita da Cat People in collaborazione con Faso Film. Il film, liberamente tratto dall’omonimo best seller di Marco Parma (pseudonimo di Paolo Pietroni), è considerato uno dei titoli simbolo del cinema italiano anni Ottanta: un mix audace di giallo psicologico, critica sociale e glamour estremo, ambientato nel mondo patinato della moda milanese. Lista aggiornata dei cinema: www. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Sotto il vestito niente” torna al cinema per il 40° anniversario: il cult thriller di Carlo Vanzina nelle sale dal 4 agosto 2025

Torna al cinema “Sotto il vestito niente”: Renée Simonsen oggi, da icona anni ’80 a scrittrice - Il film cult dei fratelli Vanzina ambientato nella "Milano da bere" compie 40 anni e torna in sala: che fine ha fatto la sua iconica protagonista ... Come scrive deejay.it

Sotto il vestito niente: torna al cinema per il suo 40° anniversario il film dei fratelli Vanzina - Il giallo ambientato nel mondo della moda e nella Milano da bere degli anni 80 in sala dal 4 agosto grazie all'impegno di Cat People. Riporta comingsoon.it