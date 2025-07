Dal 2019, Mundys ha ridotto del 35 per cento le proprie emissioni dirette di CO?, avvicinandosi all’obiettivo Net Zero fissato per il 2040. Tra le direttrici strategiche del business condotto dalla società , leader globale nel settore della mobilità , l’ Esg è stata codificata in un framework che stabilisce obiettivi chiari, trasparenti e misurabili. Tra le iniziative più tangibili l’ampliamento della rete di ricarica per veicoli elettrici, che oggi conta già oltre 1.350 punti attivi e che raggiungerà quota 6 mila entro il 2031. Il piano di Gruppo prevede oltre 5 mila installazioni nelle aree di parcheggio aeroportuali e oltre 900 punti di ricarica in ambito autostradale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sostenibilità , Mundys abbatte di oltre un terzo le sue emissioni globali