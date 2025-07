Sostegno sociale e opere pubbliche il Comune di Legnano assesta i fondi | a disposizione 5,5 milioni

Legnano (Milano), 31 luglio 2025 –  Vale oltre cinque milioni e mezzo di euro la variazione al bilancio di previsione approvata dal consiglio comunale: l'applicazione dell'avanzo di amministrazione discende dall'approvazione del conto consuntivo che, per la prima volta, almeno da quindici anni a questa parte, è stato approvato dal consiglio comunale entro il limite di legge del 30 aprile, e permetterĂ interventi che spaziano dal sociale, alle ristrutturazioni e riqualificazioni di strutture comunal i, per arrivare sino alla manutenzione del verde. "Quello approvato dal consiglio comunale è un assestamento di entitĂ importante con cui, alla luce delle necessitĂ , abbiamo rideterminato le risorse allocate nei vari capitoli di spesa rispetto a quanto contenuto nel previsionale – sottolinea L uca Benetti, assessore alla Sostenibilità –.

A Legnano i conti del sociale non tornano più, l’allarme di Fondazione Ticino-Olona per coprire tutte le richieste: “Servirebbe il doppio dei fondi” - Legnano (Milano), 17 giugno 2025 – Poco meno di cento progetti presentati per una richiesta complessiva di contributi che supera abbondantemente (poco meno del doppio) le risorse disponibili e così per la Fondazione Ticino Olona si propone il solito, eterno quesito: finanziare poco e così finanziare tutti, oppure puntare sulla qualità del progetto seguendo una strada diversa? Alla fine di maggio, infatti, è scaduto il termine per la presentazione dei progetti sugli altri tre bandi che erano ancora attivi dopo quello sugli oratori, chiuso pochi giorni prima.

