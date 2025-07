Sospetto caso di West Nile al Moscati di Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto Un sospetto caso di infezione da virus West Nile è stato registrato presso l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. A essere ricoverato è un uomo ultraottantenne, residente nella provincia di Napoli, con diverse patologie pregresse legate all’etĂ . L’anziano è stato trasferito al reparto di Malattie Infettive dove sono in corso ulteriori accertamenti. I primi test eseguiti al momento del ricovero hanno fornito esiti discordanti, spingendo i medici a procedere con analisi piĂą approfondite per confermare o escludere la presenza del virus. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sospetto caso di West Nile al Moscati di Avellino

