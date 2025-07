Sorpreso con la droga In casa otto etti di cocaina In cella dopo il controllo

Quando lo hanno trovato a spasso per il centro con addosso un etto di ‘fumo’ hanno subito pensato che potesse essere solo un ‘assaggio’. Un’intuizione, quella degli agenti della polizia di Stato, che ha trovato ben presto conferma. Prima nell’atteggiamento nervoso e poco collaborativo del sospettato. Poi nella perquisizione domiciliare, dalla quali sono saltati fuori altri otto etti di cocaina. Abbastanza per far scattare le manette ai polsi del soggetto, un 35enne nordafricano già noto alle forze dell’ordine per varie vicende, non ultima la sua partecipazione a una rivolta tra le mura del carcere per la quale aveva recentemente ottenuto la messa alla prova con lavori di pubblica utilità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorpreso con la droga. In casa otto etti di cocaina. In cella dopo il controllo

