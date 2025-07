Sorpreso a gettare per strada i propri rifiuti scatta la contravvenzione

La segnalazione di un attento cittadino ha determinato l'intervento della pattuglia dei carabinieri della Stazione di Copparo, consentendo di sorprendere un uomo che aveva gettato i propri rifiuti domestici a bordo di una strada, in località Sabbioncello.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: strada - propri - rifiuti - sorpreso

Sorpreso a gettare per strada i propri rifiuti, scatta la contravvenzione; Sorpreso a scaricare rifiuti e vecchi mobili per strada, denunciato un uomo a Partinico; Sorpreso a gettare in strada rifiuti, multa di 500 euro.

Sorpreso mentre abbandona rifiuti: rischia 6.500 euro di multa - Gli agenti della Polizia locale hanno visto l’uomo gettare alcune lamiere dal camion. Secondo ecodibergamo.it

Scarica rifiuti in strada: imprenditore incastrato - Aveva abbandonato una grande quantità di rifiuti in via Matteotti, creando una vera e propria discarica a cielo ... Lo riporta ilgiorno.it