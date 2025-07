Un duro e necessario richiamo all’attenzione quello lanciato da Merilia Ciconte, che attraverso i suoi canali social ha voluto affrontare con coraggio e luciditĂ il tema dell’abuso sessuale, ponendo l’accento sulle sue molteplici sfaccettature e sul suo impatto psicologico. Secondo Ciconte, il fenomeno dell’abuso sessuale va ben oltre l’atto in sĂ©: «Oltre alla soddisfazione forzata dei bisogni sessuali di questi “uomini”, è una forma di esercizio del potere, di umiliazione e di oltraggio nei confronti delle donne». Un potere che non sempre si manifesta con la violenza fisica o con le minacce esplicite, ma che può agire in maniera subdola, facendo leva sull’etĂ , sulla fisicitĂ o sullo status sociale dell’autore per manipolare o intimidire la vittima. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Soriano Calabro. Merilia Ciconte: “L’abuso sessuale è potere, non solo desiderio”