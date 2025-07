Sophie Codegoni rompe il tabù dell’acne shaming | Non ci rende meno degne d’amore

L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne accende i riflettori sul bullismo rivolto a chi convive con l’acne. Un fenomeno che colpisce oltre il 44% delle persone e che, in passato, ha interessato la stessa Codegoni, la quale si è rivolta alla dermatologia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sophie Codegoni rompe il tabù dell’acne shaming: «Non ci rende meno degne d’amore»

“L’acne non ci rende meno degne di essere guardate con amore. Un anno fa ero intrappolata in quella sensazione costante di disagio”: così Sophie Codegoni - “So cosa vuol dire svegliarsi ogni giorno sperando che la pelle sia migliorata, evitare gli occhi, cercare la luce giusta per sembrare più ‘a posto’.

So cosa vuol dire evitare gli specchi. " Sophie Codegoni ha deciso di raccontarsi sui social, pubblicando una vecchia foto che la ritrae con il viso segnato da un'acne evidente. Rispondendo a una follower che le confidava la paura di non riuscire a risolvere il p

