Sophia Loren assente per motivi personali | l’attrice manda un video al matrimonio del figlio Carlo Ponti Jr

Il figlio maggiore di Sophia Loren, Carlo Ponti Jr. si è sposato in Georgia con Mariam Sharmanashvili, coach fitness Georgiana. La cerimonia si è svolta in Georgia in due luoghi simbolici: il rito religioso al Monastero di Samtavro, nella storica Mtskheta, patrimonio UNESCO, mentre quelle civili a Chateau Mukhrani. I due si sono congiunti con il rito ortodosso e sono stati “incoronati” in quanto “sovrani” della loro nuova famiglia. Gli sposini hanno poi accolto amici e ospiti al ricevimento tra balli e canti. In scena è andato il ballo nazionale georgiano del Balletto Nazionale Sukhishvilebi, poi la musica con il gruppo Mgzavrebi e il duo Georgia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sophia Loren assente per motivi personali”: l’attrice manda un video al matrimonio del figlio Carlo Ponti Jr.

