Raoul Bova ha depositato questa mattina il reclamo al Garante della Privacy per la diffusione dei messaggi e degli audio rubati, che sono poi diventati virali sui social e al centro di un caso che va ben oltre il gossip. A seguire l'attore, direttamente e indirettamente, in questa triste vicenda fatta di presunti tentativi di ricatto e violazione della privacy è l' avvocato Annamaria Bernardini De Pace, ex suocera dell'attore che in passato seguì il divorzio di sua figlia Chiara Giordano da Bova. " Oltre ai ricatti, nel momento in cui quelle chat e quegli audio sono stati diffusi vengono commessi altri reati, che hanno giustificato il nostro ricorso al Garante.

"Sono una divorzista, non una str...". L'avvocato Bernardini De Pace al fianco di Raoul Bova