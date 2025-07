Sono rientrati quasi tutti gli allarmi tsunami scattati dopo il forte terremoto russo

È stato uno dei terremoti più forti mai registrati, ma finora non ha provocato lo tsunami catastrofico che molti temevano. Mercoledì 30 luglio c'è stato un terremoto al largo della penisola della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia, di magnitudo 8.8. Subito dopo è stata diffusa un'allerta tsunami per diversi Paesi del Pacifico, tra cui il Giappone e gli Stati Uniti, e milioni di persone sono state evacuate. Il pericolo potenziale ha ricordato subito il devastante tsunami del giorno di Santo Stefano del 2004 nell'Oceano Indiano e del 2011 in Giappone, entrambi innescati da terremoti di pari intensità .

Il paradosso dello tsunami in Russia: perché i Paesi lontani come Ecuador e Hawaii sono quelli più a rischio - Un terremoto di magnitudo 8,8 in Kamchatka ha generato uno tsunami che minaccia aree lontane come Hawaii ed Ecuador: ecco perché le onde più forti non sempre colpiscono le zone più vicine.

Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka fa scattare l’allerta tsunami nel Pacifico: dalla Russia fino agli Stati Uniti sono in corso evacuazioni di massa - Nella notte tra il 29 e il 30 luglio, alle 01:25 ora italiana, la terra ha tremato con una violenza eccezionale al largo della penisola di Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia.

Cosa sono e come si formano gli tsunami - Termine giapponese traducibile con “onda nel porto”, lo tsunami è uno dei fenomeni naturali più pericolosi al mondo, capace di provocare centinaia di migliaia di vittime.

