Sono in rianimazione Prima la festa poi il dramma | in ospedale anche dei bambini cos’è successo

Era una festa. C’era musica allegra. La gente ballava. Hanno deciso di prendere qualcosa da mangiare. Hanno scelto un chiosco colorato. Hanno ordinato dei tacos e del guacamole. Pensavano di passare una bella serata. Non immaginavano cosa sarebbe successo dopo. Il giorno dopo, la situazione è peggiorata. La musica era un lontano ricordo. Hanno capito che qualcosa non andava. Lo stato di salute. Quattro persone sono state ricoverate in gravi condizioni. Tra loro c’è un bambino di 11 anni. C’è anche una ragazzina di 14 anni. Sono finiti agli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico Casula di Monserrato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sono in rianimazione”. Prima la festa, poi il dramma: in ospedale anche dei bambini, cos’è successo

Intossicazione dopo la festa a Monserrato: quattro in Rianimazione, due sono minorenni

Intossicazione da botulino dopo la festa: in quattro in Rianimazione, due hanno 11 e 14 anni Nessun rapporto di parentela tra i pazienti: hanno però tutti mangiato cibo messicano in una sagra a Monserrato

Intossicazione da botulino dopo la festa a Monserrato: quattro in Rianimazione, due sono minorenni; Botulino, quattro intossicati dopo aver mangiato il cibo di una bancarella; Intossicazione da botulino dopo la festa: in quattro in Rianimazione, due hanno 11 e 14 anni.

