Sono 490 le nuove immissioni a ruolo di insegnanti nella Marca

Sono 490 le immissioni in ruolo di insegnanti che avverranno in provincia di Treviso. Sono questi i numeri relativi alla Regione Veneto, per ogni ordine e grado scolastico, pubblicati dall'ufficio scolastico regionale che ha assegnato su sede 2.932 docenti. Le procedure, che riguardano le. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Immissioni in ruolo docenti 2025, quanti sono i posti? Sono già distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI - Le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26 sarà l'argomento principale dell'estate dei precari: le operazioni non sono state ancora avviate.

Immissioni in ruolo docenti 25/26: se le GaE sono esaurite posti vanno ai concorsi. Restituzione: in quali casi - Immissioni in ruolo, posti disponibili: cosa succede in caso la GaE di una determinata classe di concorso/posto di una specifica provincia sia esaurita? Cosa invece se non fosse disponibile la specifica e relativa GM? L'articolo Immissioni in ruolo docenti 25/26: se le GaE sono esaurite posti vanno ai concorsi.

Immissioni in ruolo docenti 2025, come faccio a sapere se sono convocato? Cosa accade se non si inseriscono tutte le province? - Immissioni in ruolo docenti 2025/26: avviati i turni di nomina, gli Uffici Scolastici sono al lavoro per la FASE 1, cioè l'assegnazione della provincia per i vincitori di concorso e la conferma per i candidati inseriti nelle GaE.

Sulle 48.504 immissioni in ruolo degli insegnanti nelle scuole pubbliche non sembra esserci troppa chiarezza. Anzi, c'è chi parla già di caos.

Ministro @G_Valditara @MIsocialTW firma decreti per assunzione di 54 mila insegnanti della #scuola pubblica di cui 6 mila sono docenti #IRC. La «più importante immissione in ruolo degli ultimi vent'anni» di insegnanti di religione, ci tiene a precisare.

Stabilizzati già 156 insegnanti - Sono già 156 gli insegnanti che hanno finalmente ottenuto una cattedra “fissa” in provincia di Rovigo. Lo riporta polesine24.it

La beffa delle immissioni in ruolo. Docenti assunti? No, era un errore - La Uil denuncia una situazione paradossale: "Professori che da un giorno all’altro si ritrovano senza un posto e senza nemmeno la possibilità di una supplenza per il prossimo anno scolastico". msn.com scrive