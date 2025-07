Sonia e Simone un mese dopo a Temptation Island 2025 | stanno insieme? | Video Witty Tv

Sonia e Simone un mese dopo a Temptation Island 2025: cosa è successo alla coppia? Sonia e Simone stanno ancora insieme a Temptation Island? Lei: “sono incinta”. Sonia e Simone un mese dopo a Temptation Island 2025: la coppia dopo il falò di confronto che li ha visti uscire separati dal programma avranno cambiato idea? Alla fine Sonia e Simone sono tornati insieme, visto che la ragazza ha scoperto di essere incinta e desiderano questo bambino. “ E’ tutto inaspettato, ma bellissimo. Secondo me non esiste un aggettivo al mondo che può descrivere questa cosa ” – racconta Simone visibilmente emozionato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sonia e Simone un mese dopo a Temptation Island 2025: stanno insieme? | Video Witty Tv

