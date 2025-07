Posizionato a Sondrio il nuovo ponte ferroviario. Incominciati a fine aprile i lavori per la sostituzione della travata metallica del ponte ferroviario sul torrente Mallero, una delle opere cosiddette olimpiche, hanno avuto ieri un primo epilogo: la posa in opera del ponte. Intorno a mezzogiorno le due grosse gru, al lavoro nel parcheggio antistante, hanno incominciato a posizionare il nuovo ponte in acciaio, del tutto simile a quello precedente. I lavori, incominciati poco dopo le 11, sono andati avanti per alcune ore. "L’assemblaggio del ponte in acciaio è durato circa un mese – dice Luca Graiani, il direttore tecnico – mentre l’assemblaggio della grossa gru è durato più di una settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, il nuovo ponte ferroviario. Giornata di lavori sul Mallero