Sondrio fa rumore contro il silenzio assordante su Gaza | protesta davanti alla prefettura

Pentole e padelle in piazza per rompere il silenzio sulla crisi umanitaria in corso a Gaza. È la forma scelta dai promotori del sit-in che si terrà venerdì 1° agosto alle 18.30 davanti alla prefettura di Sondrio, in via Vittorio Veneto. Una protesta ispirata ai “cacerolazos” latinoamericani. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

