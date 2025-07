Sondrio Estate | il programma completo di questa sera

Ancora una serata di musica, danze, giochi e buon cibo nell'ambito di Sondrio Estate, la manifestazione promossa dall'amministrazione comunale del capoluogo.L'appuntamento clouL'appuntamento clou è quello delle 21 in piazza Garibaldi con il concerto “Il muro del canto”.Il Muro Del Canto è una. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: sondrio - estate - programma - completo

Nuova Sondrio: "Ci attende un'estate vibrante" - Dopo la conferma ufficiale di mister Marco Amelia, arrivata alla fine della scorsa settimana, la Nuova Sondrio inizia a pensare anche al mercato per allestire una rosa all'altezza del prossimo campionato di serie D e degli obiettivi della società biancazzurra.

Valtellina Summer League: il grande basket e volley animano l'estate della provincia di Sondrio - Presentata ufficialmente nella sala consiliare di Palazzo Muzio, sede della Provincia di Sondrio, l’edizione 2025 della Valtellina Summer League, la manifestazione sportiva estiva che unisce grandi eventi di pallacanestro e pallavolo, formazione giovanile e promozione turistica.

Sondrio: una lunga estate per vivere la cittĂ - L'estate in cittĂ sarĂ lunga e intensa, probabilmente calda e assolata, sicuramente allegra e animata grazie al programma di eventi organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Unione Commercio e Turismo provinciale.

A #morbegno l'estate regala emozioni Degusta Morbegno di scena il 18 e 19 luglio Notte bianca sabato 26 luglio Siete tutti invitati!!! Unione CTS Sondrio Visit Morbegno Pro Loco Morbegno APS Vai su Facebook

Sondrio Estate: il programma completo di questa sera; Sondrio Estate 2025; Sondrio Estate 2025, otto giovedì di festa tra musica, danza e sapori locali.

Amichevoli Serie A, il programma completo dell’estate - Il programma completo dell’estate delle venti squadre che parteciperanno al campionato di Serie A nella stagione 2025/26 La Serie A 2024/25 è ormai alle spalle. Da gianlucadimarzio.com