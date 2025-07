Solto Collina il plastico del trenino che il Comune vuole smantellare | costa troppo

Ogni minimo dettaglio ha richiesto ore di lavoro: frutto di una passione che nasce nel 1948. Poi il suo ideatore ha donato il plastico del trenino al comune di Solto Collina, in provincia di Bergamo, ma adesso l'amministrazione ha deciso che costa troppo e lo vuole smantellare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Solto Collina il plastico del trenino che il Comune vuole smantellare: costa troppo

In questa notizia si parla di: solto - collina - plastico - trenino

Travolti in moto a Solto Collina: Edoardo Vezzoli muore a 56 anni, grave la moglie - Una gita sui laghi di Endine e Iseo si è trasformata in dramma per una comitiva di motociclisti bresciani che sabato pomeriggio, 19 luglio, percorrevano i tornanti lungo la strada provinciale 77 che collega il paese di Solto Collina all’ex Statale del Tonale.

Solto Collina, salta l’amministrazione: si dimettono sindaco e maggioranza - Dimissioni irrevocabili e con effetto immediato: Solto Collina rimane improvvisamente senza sindaco e maggioranza, che giovedì 29 maggio hanno deciso di restituire fascia tricolore e ogni funzione di guida del paese.

Solto Collina, il prefetto sospende il Consiglio comunale. Nominato il commissario - LA DECISIONE. A seguito della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco da parte della maggioranza.

Solto Collina, il mega plastico dei trenini (da 80 mila euro) donato dal collezionista che dopo un anno il Comune non vuole più; Il plastico coi trenini di Solto Collina, che prima piaceva e ora non va più bene: «Si lasci fino alle elezioni; Fantasia Express – Una mostra ferroviaria e l’annullo filatelico per celebrare la nuova iniziativa culturale del comune di Solto «.

Solto Collina il plastico del trenino che il Comune vuole smantellare: costa troppo - Quando lei lo definì "genero degenero" e la pace ritrovata La verità sulla morte di Laura Dahlmeier: i ... Si legge su msn.com

Solto Collina, salta l’amministrazione: si dimettono sindaco e ... - Il caso Solto Collina, salta l’amministrazione: si dimettono sindaco e maggioranza Dimissioni congiunte e con effetto immediato del primo cittadino Esti Maurizio e dei consiglieri comunali della ... Lo riporta bergamonews.it