Sant’Agata Sul Santerno (Ravenna), 31 luglio 2025 - Con il favore della bella giornata di sole in mattinata si sono svolte le operazioni per il sollevamento del ponte ferroviario di Sant’Agata Sul Santerno: un momento atteso da dopo l’ alluvione. Tramite speciali imbragature il braccio meccanico dell’imponente gru è stato fissato al ponte e questo è stato dapprima sollevato, per poi essere deposto a terra, di fianco all’argine del fiume. Il ponte è composto da un’unica trave metallica del peso di 200 tonnellate e verrà così smantellato in piena sicurezza nei prossimi giorni. La gru, di cui esistono pochi esemplari in tutta Italia, è stata installata in queste settimane dopo la realizzazione di un’apposita piazzola in calcestruzzo capace di garantirne la stabilità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sollevato e rimosso il ponte ferroviario da 200 tonnellate