Sollevamento pesi | un’ottima Italia saluta gli Europei Youth & U15 di Madrid

Non può che essere positivo il bilancio della giovanissima spedizione azzurra di sollevamento pesi che, da poche ore, è rientrata da Madrid, Capitale spagnola che ha ospitato negli scorsi giorni i Campionati Europei 2025 riservati alle categorie Youth ed Under 15. La medaglia d’oro è arrivata grazie al “solito” Christian Di Maria, il quale si è riconfermato in chiave continentale dominando in lungo e in largo nella categoria -52 kg, in cui ha giganteggiato in tutte e due i segmenti guadagnando 98 kg nello strappo, 120 kg nello slancio per il totale di 218 kg. Bene poi Samuele Di Marzio il quale, nella categoria -79 kg youth, ha conquistato la medaglia d’argento nel totale grazie alla misura di 296 kg (136 kg bronzo di strappo, 160 kg argento di slancio). 🔗 Leggi su Oasport.it

