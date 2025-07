Soldi in arrivo per i lavori allo stadio

Approvato, a maggioranza, l’assestamento generale al bilancio di previsione 20252027, con la verifica degli equilibri: il Comune individua, fra le altre, risorse per verde, strade e pubblica illuminazione e per lo stadio di Bastia Umbra. Fra gli aspetti che vengono evidenziati dall’amministrazione, una particolare attenzione alla progettazione delle opere pubbliche a cui sono stati destinati ulteriori 140mila euro per dotare la cittĂ di una progettazione organica e strutturata mentre per le manutenzioni del verde, delle strade e della pubblica illuminazione sono stati destinati ulteriori 80mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Soldi in arrivo per i lavori allo stadio

