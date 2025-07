Softball le ‘Blue Girls’ piangono Casella | Veronica era una colonna del nostro club

Bologna, 31 luglio 2025 – Un altro grave lutto ha colpito la famiglia del baseball e softball italiano: oggi è venuta a mancare Veronica Casella, head coach della ’Mia Office Blue Girls Bologna’ e figura di riferimento del movimento. “Nata a Bologna nel 1987, dopo una carriera da giocatrice che l’aveva vista in campo sia sul diamante di Macerata che su quello di Pianoro - si legge nel comunicato diramato dalla Federazione Italiana Baseball Softball –, è diventata con il tempo una delle colonne del club, universalmente apprezzata per le capacità, la passione, l’empatia e la disponibilità”. E ancora: “Con la forza che l’ha sempre contraddistinta, ha affrontato una malattia feroce, non facendo mai mancare la sua presenza e il suo supporto anche in un’annata, come questa, funestata da diversi momenti drammatici in casa Blue Girls”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

