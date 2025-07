Sofia di Spagna il preoccupante motivo per cui si trova ancora a Madrid

Le vacanze estive della Famiglia Reale spagnola sono ormai iniziate, come da tradizione, sull’isola di Mallorca. Re Felipe VI, la Regina Letizia e le loro figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofía, hanno fatto ritorno al Palazzo Marivent per trascorrere alcune settimane di relax sotto il sole delle Baleari. Eppure, quest’anno, non è passata inosservata l’assenza della Regina emerita Sofia. Perché Sofia di Spagna è ancora a Madrid. Di solito, la presenza di Sofia di Spagna a Palma di Mallorca è una costante rassicurante delle estati Reali. Fedele alle sue abitudini, la Regina emerita ama raggiungere l’isola con largo anticipo rispetto al resto della famiglia, approfittando delle prime settimane di luglio per immergersi nella vita locale, tra passeggiate per il centro storico, visite ai mercatini e cene nei ristoranti più affezionati. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sofia di Spagna, il preoccupante motivo per cui si trova ancora a Madrid

