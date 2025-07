Si fa sentire poco ultimamente la presidente Stefania Di Salvo. Ma quando lo fa non passa inosservata. Anzi, solleva polveroni. "Non esiste alcun accordo preliminare, nessuna firma e nessuna intesa formale o informale con il signor Bennett". Dà una nuova mescolatina alle carte la numero uno del Rimini, come ultimamente ama spesso fare. Ma gli uomini di fiducia del signor Bennett non sono dello stesso parere, confermando dal canto loro una presunta firma su un contratto preliminare e il deposito del denaro (1 milione di euro) dal notaio. Leggendo decisamente con sorpresa le parole della Di Salvo che, insieme al marito, è molto brava a smentire ma quando si tratta di interagire con la piazza (e soprattutto con i suoi dipendenti e collaboratori) un po’ meno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Smentita choc, Rimini senza pace. "Nessun accordo con Bennett». La cessione del club resta un rebus