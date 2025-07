Skriniar è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce: tutti i dettagli della seconda avventura in terra turca per l’ex obiettivo della Juve. Milan Skriniar è pronto a intraprendere una nuova avventura al Fenerbahçe. Dopo che la trattativa si è chiusa in tutti i suoi dettagli tra il club turco, il PSG e l’entourage del giocatore, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale del passaggio a titolo definitivo dell’ex difensore dell’ Inter in Turchia. La conferma è arrivato attraverso il seguente comunicato stampa sull’ex obiettivo di mercato della Juve. COMUNICATO – « Il nostro club ha raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain e il giocatore per il trasferimento a titolo definitivo del difensore nazionale slovacco Milan Skriniar, che si è unito alla nostra squadra di calcio A in prestito durante la sessione di calciomercato di metà stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Skriniar è ufficialmente un giocatore del Fenerbahce! Il comunicato ufficiale segna l’inizio dell’avventura 2.0 dello slovacco a Istanbul. Dettagli