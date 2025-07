Sixtus Inter ufficiale | prosegue la storica partnership! Rinnovato l’accordo C’è il comunicato

Sixtus Inter, ufficiale: prosegue la storica partnership! Rinnovato l’accordo fino al 2027. C’è il comunicato del club meneghino. Prosegue una delle collaborazioni piĂą longeve del panorama sportivo italiano. L’ Inter ha annunciato ufficialmente il rinnovo della partnership con Sixtus, azienda di riferimento nel settore sanitario sportivo. In scadenza al termine della stagione 202425, l’accordo è stato prolungato fino al 2027, consolidando un legame che affonda le radici negli anni ’80. La societĂ nerazzurra ha diffuso la notizia attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, sottolineando la continuitĂ di un rapporto fondato sulla qualitĂ e sulla cura per il benessere degli atleti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sixtus Inter, ufficiale: prosegue la storica partnership! Rinnovato l’accordo. C’è il comunicato

In questa notizia si parla di: inter - prosegue - partnership - sixtus

Inter Lazio, Baroni prosegue il lavoro! Un titolare può rientrare a San Siro? - di Redazione Inter Lazio, Baroni prosegue il lavoro! Un titolare può rientrare a San Siro? I dettagli in vista del match.

Napoli- Inter non è finita, prosegue la bufera social: “Impara a vincere” - Partenopei e milanesi alle prese con strascichi polemici dopo la fine del campionato: l’attacco arriva sulla community Il campionato 2024/2025 rimarrà nella memoria come uno dei più tirati e incerti degli ultimi anni, con emozioni fino all’ultimo.

LIVE Inter: Inzaghi firma con l'Al Hilal. Suwarso: "Fabregas resta a Como", ma la trattativa prosegue - Le ultime sulla scelta in panchina di Marotta e Ausilio: si entra sempre piĂą nel vivo del futuro, ma il presidente del Como allarma il club nerazzurro

UFFICIALE - Prosegue la storica partnership tra #Inter e #Sixtus: rinnovato l'accordo fino al 2027 Vai su X

UFFICIALE – Inter, accordo rinnovato fino al 2027 con Sixtus: il comunicato; Inter and Sixtus together until 2027; Juve e Inte e basket: Sixtus aumenta l’attività marketing.

UFFICIALE - Prosegue la storica partnership tra Inter e Sixtus: rinnovato l'accordo fino al 2027 - Continua ancora la storica collaborazione tra l'Inter e l’azienda leader nel settore sanitario sportivo, Sixtus. Lo riporta fcinternews.it

UFFICIALE – Inter, accordo rinnovato fino al 2027 con Sixtus: il comunicato - La partnership con l’azienda leader nel settore sanitario sportivo prosegue ufficialmente per altre due stagioni sportive ... Da fcinter1908.it