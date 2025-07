Sistema deviato a Milano arrestato anche l’ex assessore Tancredi La presidente Assurb | La politica dirige lo sviluppo urbano

Il gip di Milano ha deciso di procedere all’arresto di sei persone nell’ambito dell’inchiesta sul Sistema deviato dell’urbanistica e dell’edilizia. Sul complesso quadro normativo di riferimento abbiamo sentito il parere di Assurb. Un consolidato sistema di corruttela e commistione tra interessi pubblici e privati per la spartizione del territorio edificabile. Un sistema su cui insistevano importanti costruttori privati potevano ottenere informazioni, anticipazioni e un occhio di riguardo per le pratiche di interesse. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Sistema deviato a Milano, arrestato anche l’ex assessore Tancredi. La presidente Assurb: “La politica dirige lo sviluppo urbano”

