Reggio Emilia, 31 luglio 2025 – Una mattina qualunque, come tante altre, in un sabato di fine giugno. Il bar è giĂ in attivitĂ , i primi clienti hanno fatto colazione nei tavolini allestiti all’esterno, in distesa. Tra un caffè e l’altro, una barista del centro storico di Reggio si avvicina a uno dei tavoli per sparecchiare. Prende in mano una tazzina e, all’improvviso, avverte una fitta improvvisa, simile a una scossa o a una puntura. All’inizio pensa a un’ape. Ma la verità è molto piĂą inquietante. “Ho guardato meglio – racconta – e mi sono accorta che si trattava di un ago, la punta di una siringa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Siringa sul tavolo del bar, si punge a un dito. “Ora farò mesi di controlli”