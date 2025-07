Sipario sul Cervia Summer festival Fiorella Mannoia grande successo

Si è concluso con Fiorella Mannoia, martedì sera in piazza Garibaldi, il Cervia Summer Festival, organizzato da Willie Sintucci di Pulp Concerti. Un viaggio di dieci giorni tra alcune delle voci più amate dal pubblico, che ci faranno cantare, pensare, sognare. A dare il via al Festival, il 19 luglio, è stata Noemi con la tappa del tour ‘Nostalgia’. Domenica 20 luglio a riempire piazza Garibaldi di fan e appassionati della sua musica, è stato invece il cantautore romano, Antonello Venditti, con una data diventata subito sold out per i 40 anni di ‘Notte Prima degli Esami’. Mercoledì 23 luglio Umberto Tozzi ha calcato il palcoscenico per l’unica data in Riviera di ’L’ultima notte rosa - The final tour’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sipario sul Cervia Summer festival. Fiorella Mannoia, grande successo

Si è conclusa la 45esima edizione di Artevento, il Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia - È stato un successone. L’edizione quest’anno ha avuto una presenza al di sopra delle aspettative. Oltre 800000 visitatori hanno seguito le performance di 250 artisti provenienti da 50 paesi di 5 continenti.

Cervia, la spiaggia dei libri. Festival al via con Mannoni - CERVIA (Ravenna) Svelato il programma completo della 33ª edizione di “ Cervia, la spiaggia ama il libro “ (dal 9 luglio al 15 agosto, con anteprima sabato 5 luglio).

Al via il Cervia Summer Festival: in piazza sette spettacoli di grandi artisti e personaggi del panorama nazionale - Nelle serate di luglio, nel cuore di Cervia, Piazza Garibaldi torna a vestirsi di note, racconti e poesia con Cervia Summer Festival: un viaggio lungo dieci giorni tra alcune delle voci più amate dal pubblico, che faranno cantare, pensare, sognare.

In attesa di Bergamo - stasera, 26 luglio, ore 21:30 – riviviamo Mirano. 15 luglio 2025 – Mirano Summer Festival In attesa della tappa di stasera al Lazzaretto di Bergamo, riviviamo le emozioni del concerto al Mirano Summer Festival: Fiorella Mannoia acc Vai su Facebook

Fiorella Mannoia, la possibile scaletta del concerto a Cervia - Dopo lo spettacolo di Cervia, Fiorella Mannoia ripartirà in tour per numerosi appuntamenti in giro per l’Italia: da Baia Domizia a Pisa passando per Ischia, Benevento, Agrigento, Modica e Mantova. Scrive tg24.sky.it

Cervia Summer Festival. Noemi inaugura l'estate