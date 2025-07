Sinner riparte da potenza e agilità | verso gli Us Open col metodo Ferrara

Jannik a Montecarlo con il preparatore tornato nel team: non solo palestra. Sabato si va a Cincinnati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner riparte da potenza e agilità: verso gli Us Open col metodo Ferrara

In questa notizia si parla di: sinner - riparte - potenza - agilità

Sinner riparte dal «posto più bello», gli Internazionali di tennis di Roma - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.

Jannik Sinner torna a risalire nel ranking ATP Race. Riparte la caccia ad Alcaraz - Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia dopo l’eccellente prestazione offerta contro l’insidioso argentino Francisco Cerundolo e prolunga così la propria striscia di successi consecutivi, che soltanto nel 2025 ammonta a quota dieci affermazioni di fila.

Tennis, Sinner riparte da Roma: l’obiettivo è il Roland Garros - L’azzurro ha chiarito le sue intenzioni. Jannik Sinner, al rientro dalla sospensione dopo il patteggiamento per la squalifica, a sopresa è arrivato in finale agli Internazionali di Roma, sconfitto da Carlos Alcaraz.

Sinner riparte da potenza e agilità: verso gli Us Open col metodo Ferrara; Pronostico Chelsea vincente al Mondiale per Club Fifa 2025.