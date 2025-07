Sinner pronto al rientro a Cincinnati ma in testa ha già gli Us Open

Si avvicina il ritorno in campo di Jannick Sinner. Il numero uno al mondo dopo il trionfo di Wimbledon e le meritate vacanze ha ripreso ad allenarsi sul cemento a Montecarlo e sta preparando il viaggio negli Stai Uniti dove sarà protagonista prima del torneo di Cincinnati e poi agli Us Open, dove vuole dimostrare di essere lui il più forte ripetendo magari il successo dell’anno scorso. Il viaggio nell’Ohio è previsto per sabato visto che Jannik non scenderà in campo prima del 9 agosto nel torneo che prenderà il via il 7. Potenza e agilità . A Montecarlo oltre al coach Simone Vagnozzi lavora con Sinner anche il preparatore atletico Umberto Ferrara, reintegrato nel suo staff dopo che era stato escluso nel dicembre 2024 in occasione del caso Clostebol costato tre mesi di squalifica all’azzurro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner pronto al rientro a Cincinnati ma in testa ha già gli Us Open

In questa notizia si parla di: sinner - cincinnati - open - pronto

Ultim’ora Sinner: decisione presa alla vigilia di Cincinnati - Jannik Sinner ha preso una decisione: ecco cosa trapela per il n.1 del tennis alla vigilia di Cincinnati e dopo il forfait di Toronto.

Sinner-Rublev, gli highlights del precedente a Cincinnati - Jannik Sinner sfida Andrev Rublev agli ottavi di finale del Roland Garros. Guarda i colpi più belli dell'ultimo precedente tra i due tennisti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinatti

Sinner bistrattato dal torneo di Cincinnati: i tifosi non possono credere a quello che vedono - I campioni i carica del torneo di Cincinnati, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, sono stati completamente ignorati nel manifesto dell'edizione di quest'anno: al loro posto gli organizzatori hanno deciso di piazzare Ben Shelton, Carlos Alcaraz e Coco Gauff.

?#Sinner pronto a tornare, obiettivo #Cincinnati e Us Open: l'ultimo indizio social Vai su X

training in Monte-Carlo before leaving for Cincinnati. #janniksinner #montecarlo #cincinnati #training #usa #tennis Vai su Facebook

Sinner pronto a tornare, obiettivo Cincinnati e Us Open: l'ultimo indizio social; Sinner pronto al rientro a Cincinnati ma in testa ha già gli Us Open; Sinner si allena sul cemento a Montecarlo, pronto per tornare a Cincinnati.

Sinner pronto al rientro a Cincinnati ma in testa ha già gli Us Open - Allenamenti a Montecarlo sul cemento per il numero uno al mondo che tornerà in campo non prima del 9 agosto. Come scrive panorama.it

Sinner pronto a tornare, obiettivo Cincinnati e Us Open: l'ultimo indizio social - Il numero 1 del mondo è carico e non vede l'ora di tornare in campo dopo il trionfo di Wimbledon: prima il Masters 1000, poi l'ultimo Slam ... Riporta tuttosport.com